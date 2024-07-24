День памяти святой равноапостольной княгини Ольги: как отмечают и что нельзя делать 24 июля

Православные святые — это люди, которые в своей жизни проявили особую святость, преданность вере и служению Богу. Они могли быть мучениками, подвижниками, церковными учителями или просто праведниками, жившими благочестиво и по Божьим заповедям. Почитание святых является важной частью православной традиции и практики. Отмечаются дни святых в качестве памяти их жизни, подвигов и духовного наставления. В эти дни верующие молятся святым о заступничестве перед Богом, просят помощи и благословения. Также в эти дни читаются молитвы и каноны, связанные с жизнью и подвигами конкретного святого.

Кто такая княгиня Ольга

Княгиня Ольга стала первой православной русской святой. Фото © Wikipedia / Акимов Иван Акимович

Ольга была женой князя Игоря, после его гибели она временно стала правительницей Киевского княжества. Девушка проявила себя как мудрая и справедливая правительница и даже провела ряд реформ, направленных на укрепление государства. Одним из наиболее известных её деяний стало крещение в Константинополе в 957 году, когда Ольга приняла христианство и стала первой православной княгиней на Руси. Именно под влиянием Ольги вырос её внук Владимир, который в последующем крестил всю Русскую землю.

Святая Ольга также известна своими миссионерскими усилиями. Она отправила послов в Константинополь с просьбой о посылке миссионеров для просвещения народа. Это стало началом широкомасштабного распространения христианства на Руси.

Как отмечать день святой Ольги 24 июля

Как отмечают день памяти святой Ольги в 2024 году: нужно сходить в храм и поставить свечку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

В православной церкви праздник святой Ольги отмечается богослужениями, молитвами и чтением жития святой. Также стоит посетить храм, поставить свечи и помолиться перед иконой святой Ольги. Традиционно в этот день также подают милостыню или совершают благотворительные дела. В культурном аспекте можно изучать историю жизни святой Ольги, читать литературные произведения о ней или посмотреть фильмы. Также можно провести мероприятия, посвящённые святой Ольге, например лекции, выставки или концерты.

Что нельзя делать в день памяти святой Ольги 24 июля

В день памяти святой княгини Ольги 24 июля категорически запрещается ссориться с близкими. Фото © Freepik / prostooleh

Конечно, в этот день не стоит устраивать шумные мероприятия, пить алкоголь. Нельзя ругаться с людьми, особенно близкими. В этот день необходимо проявлять сдержанность и снисходительность.

Народные приметы на 24 июля

Народные приметы о погоде на 24 июля: красный закат сулит жару. Фото © Freepik / vecstock

На Руси большинство людей жили по приметам и суевериям. В них, конечно, можно не верить, но лишний раз лучше перестраховаться, вдруг сработает. Вот основные народные приметы на 24 июля: Если в этот день с деревьев начнут падать листья — это к ранней осени.

Красный закат — жара простоит ещё неделю.

Если гусеницы стали прятаться — к непогоде.

В этот день надо хорошо поработать на огороде, чтобы в следующем году ждать богатого урожая.

24 июля нужно считать расходы и планировать бюджет, тогда в будущем не будет проблем.

Нельзя строить планы на будущее: обсуждать свадьбу и семью с любимым человеком.

Ходить в баню после обеда — плохая примета, ведь можно смыть здоровье и лишиться защиты.

Тревожить домового в этот день запрещено, поэтому нельзя убираться.

Переел в этот день — жди болезней.