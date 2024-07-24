День памяти святой равноапостольной княгини Ольги: как отмечают и что нельзя делать 24 июля
День памяти княгини Ольги отмечается в православной церкви 24 июля. Святая Ольга была первой православной святой на Руси. Она стала известна своими благочестивыми делами и усердием в распространении христианства в Древнерусском государстве.
Православные святые — это люди, которые в своей жизни проявили особую святость, преданность вере и служению Богу. Они могли быть мучениками, подвижниками, церковными учителями или просто праведниками, жившими благочестиво и по Божьим заповедям. Почитание святых является важной частью православной традиции и практики. Отмечаются дни святых в качестве памяти их жизни, подвигов и духовного наставления. В эти дни верующие молятся святым о заступничестве перед Богом, просят помощи и благословения. Также в эти дни читаются молитвы и каноны, связанные с жизнью и подвигами конкретного святого.
Кто такая княгиня Ольга
Княгиня Ольга стала первой православной русской святой. Фото © Wikipedia / Акимов Иван Акимович
Ольга была женой князя Игоря, после его гибели она временно стала правительницей Киевского княжества. Девушка проявила себя как мудрая и справедливая правительница и даже провела ряд реформ, направленных на укрепление государства. Одним из наиболее известных её деяний стало крещение в Константинополе в 957 году, когда Ольга приняла христианство и стала первой православной княгиней на Руси. Именно под влиянием Ольги вырос её внук Владимир, который в последующем крестил всю Русскую землю.
Святая Ольга также известна своими миссионерскими усилиями. Она отправила послов в Константинополь с просьбой о посылке миссионеров для просвещения народа. Это стало началом широкомасштабного распространения христианства на Руси.
Как отмечать день святой Ольги 24 июля
Как отмечают день памяти святой Ольги в 2024 году: нужно сходить в храм и поставить свечку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar
В православной церкви праздник святой Ольги отмечается богослужениями, молитвами и чтением жития святой. Также стоит посетить храм, поставить свечи и помолиться перед иконой святой Ольги. Традиционно в этот день также подают милостыню или совершают благотворительные дела. В культурном аспекте можно изучать историю жизни святой Ольги, читать литературные произведения о ней или посмотреть фильмы. Также можно провести мероприятия, посвящённые святой Ольге, например лекции, выставки или концерты.
Что нельзя делать в день памяти святой Ольги 24 июля
В день памяти святой княгини Ольги 24 июля категорически запрещается ссориться с близкими. Фото © Freepik / prostooleh
Конечно, в этот день не стоит устраивать шумные мероприятия, пить алкоголь. Нельзя ругаться с людьми, особенно близкими. В этот день необходимо проявлять сдержанность и снисходительность.
Народные приметы на 24 июля
Народные приметы о погоде на 24 июля: красный закат сулит жару. Фото © Freepik / vecstock
На Руси большинство людей жили по приметам и суевериям. В них, конечно, можно не верить, но лишний раз лучше перестраховаться, вдруг сработает.
Вот основные народные приметы на 24 июля:
- Если в этот день с деревьев начнут падать листья — это к ранней осени.
- Красный закат — жара простоит ещё неделю.
- Если гусеницы стали прятаться — к непогоде.
- В этот день надо хорошо поработать на огороде, чтобы в следующем году ждать богатого урожая.
- 24 июля нужно считать расходы и планировать бюджет, тогда в будущем не будет проблем.
- Нельзя строить планы на будущее: обсуждать свадьбу и семью с любимым человеком.
- Ходить в баню после обеда — плохая примета, ведь можно смыть здоровье и лишиться защиты.
- Тревожить домового в этот день запрещено, поэтому нельзя убираться.
- Переел в этот день — жди болезней.
Отмечать день святой Ольги можно как духовно, так и культурно, с акцентом на молитву, изучение истории и культуры, а также на благотворительность и помощь ближним. Ранее Life.ru рассказал, каким святым молиться о любви, деньгах и здравии.
Wikipedia / Акимов Иван Акимович