Пять самых известных "маменькиных сынков" советского времени, которым эта черта только помогла

В жизни некоторых знаменитостей ключевую роль играли их матери, влияние которых нередко определяло карьеру и личную жизнь. Сегодня мы вспоминаем пятерых самых известных "маменькиных сынков" и по совместительству главных актёров советской эпохи.

Алексей Смирнов: Жизнь в тени матери

Пять самых известных "маменькиных сынков" советской эпохи. Фото © Kino-teatr

Алексей Смирнов прожил большую часть своей жизни бок о бок с матерью в маленькой коммунальной квартире. Её строгий характер и ревностная опека оставили свой отпечаток на судьбе Алексея. Коллеги актёра часто замечали, что именно мать, с её постоянной тревогой и строгостью, стала причиной его одиночества. Смирнов, обладая невероятной добротой и скромностью, шутил, что его мама съест любую женщину, осмелившуюся войти в его жизнь. Но, несмотря на все трудности, он оставался верным и преданным сыном.

Андрей Миронов: Под материнским контролем

Как матери влияли на судьбы советских актёров. Фото © Kinopoisk

Андрей Миронов находился под сильным влиянием своей матери, которая была авторитетной и властной женщиной. Она принимала многие решения за сына, что сильно влияло в том числе на его личную жизнь. Екатерина Градова, первая жена актёра, не смогла справиться с такой конкуренцией, и их брак распался. Лариса Голубкина, вторая жена Миронова, оказалась более сильной личностью и смогла наладить отношения со свекровью, прожив с Андреем до конца его жизни. Миронов всегда ценил материнскую заботу, хоть она и накладывала свой отпечаток на его судьбу.

Николай Караченцов: Под крылом матери

Советские звёзды и их властные мамы. Фото © Kino-teatr

Николай Караченцов с самого детства был невероятно привязан к матери. Их отношения были настолько тесными, что эта женщина играла значимую роль в жизни актёра даже во взрослые годы. Когда Николай решил связать свою судьбу с актрисой Людмилой Поргиной, его мать сначала не одобрила выбор сына из-за её "неблагородного происхождения". Однако Караченцов и Поргина прожили вместе 43 года, а мать постепенно приняла невестку.

Владимир Винокур: Самая верная поклонница

Личности под контролем матерей: истории из СССР. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Мама Владимира Винокура всегда была его главной поддержкой и самой преданной поклонницей. Она присутствовала на всех его выступлениях и следила за успехами сына. Винокур часто шутил, что мама — его самый верный фанат. Её любовь и забота помогали ему достигать высот в карьере и оставаться на пике популярности. Родители Винокура настолько заботились о своём сыне и его друзьях, что становились родными и для таких известных личностей, как Лев Лещенко и Муслим Магомаев.

Александр Абдулов: Мамина забота

Материнская забота в жизни советских знаменитостей. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Александр Абдулов рос, окружённый материнскими заботой и вниманием. Его мать всегда была рядом, поддерживая его в каждом начинании. Она регулярно звонила сыну, особенно во время гастролей, и присутствовала на всех важных мероприятиях. Несмотря на такую опеку, Александр оставался независимым и самостоятельно принимал важные решения в своей жизни. Например, свадьба с Ириной Алфёровой стала сюрпризом даже для его родителей — он сообщил им о грядущем событии буквально накануне.