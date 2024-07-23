В России запустили чат психологической поддержки семей бойцов СВО

С 22 июля в Telegram запустили единый федеральный чат медицинской психологической поддержки для семей бойцов СВО. Подробности рассказал член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "Здравконтроль" Евгений Мартынов в интервью 360.ru.

Эксперт объяснил, что в этом чате родные участников СВО смогут рассказать о своих тревогах дежурным медицинским психологам. В чат можно обращаться с абсолютно разными вопросами: как пережить горе, депрессию, панические атаки, апатию, бессонницу и прочее.

Чтобы начать разговор со специалистом, достаточно просто написать в чат, выбрав рубрику. Это абсолютно бесплатно, и обращаться к психологам можно не один раз.

"Обратиться может человек из любого региона Российской Федерации, из 89 регионов. Мы готовы отвечать и помогать абсолютно всем. Общение в чате анонимное в том плане, что мы не запрашиваем персональные данные", — отметил Мартынов.

За день работы онлайн-сервиса в него добавилось уже более 1,3 тысячи человек, что говорит о его необходимости.