"Огромное уважение": Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников СВО и их родных

Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей бизнеса за поддержку участников специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам главы государства, предприниматели заслуживают огромного уважения.

"Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям", — указал лидер РФ в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин добавил, что представители бизнеса в России заслуживают огромного уважения за высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова.