"Огромное уважение": Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников СВО и их родных
Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников СВО и их родных
Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей бизнеса за поддержку участников специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам главы государства, предприниматели заслуживают огромного уважения.
"Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям", — указал лидер РФ в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин добавил, что представители бизнеса в России заслуживают огромного уважения за высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова.
Ранее Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив предложил создать стимулы для бизнеса за помощь бойцам СВО. По его словам, необходимо разработать систему работающих инструментов для компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места и реализуют социальные и технологические программы.
Life.ru