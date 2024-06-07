Путин: Российской армии нужен высокий темп технологического обновления

Вопрос технологического обновления Российской армии является важнейшим и определяющим для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства рассказал, что Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям в финансовом секторе, электронной торговле, сфере транспортных услуг, системе государственного управления.

"Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооружённых силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления", — отметил он.