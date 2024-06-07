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Регион
7 июня, 12:29

Путин: Российской армии нужен высокий темп технологического обновления

Вопрос технологического обновления Российской армии является важнейшим и определяющим для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства рассказал, что Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям в финансовом секторе, электронной торговле, сфере транспортных услуг, системе государственного управления.

"Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооружённых силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления", — отметил он.

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А ранее глава государства заявлял, что ни у одной армии в мире нет таких средств поражения, как те, что имеют ВС РФ. Президент добавил, что возможности ВС регулярно и кратно расширяются. При этом Путин указал на важность современных методов ведения вооружённого противостояния.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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