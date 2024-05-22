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Путин предложил создать стимулы для бизнеса за помощь бойцам СВО

22 мая, 14:30
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой придумать поощрительные меры для компаний, реализующих социальные и технологические проекты, а также помогающих бойцам СВО. Об этом российский лидер сообщил на заседании наблюдательного совета АСИ.

"Должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и технологические программы, поддерживают участников СВО, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населённые пункты", — уточнил Путин.

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Ранее, в феврале, Путин сообщил, что за два года представители отечественного бизнеса направили миллиарды рублей фондам и волонтёрам, поддерживающим участников специальной военной операции. По словам политика, поддержку очень хорошо ощущают бойцы на передовой, так как она даёт им осознание, что за ними стоит вся страна.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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