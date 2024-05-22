Путин предложил создать стимулы для бизнеса за помощь бойцам СВО 22 мая, 14:30 Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой придумать поощрительные меры для компаний, реализующих социальные и технологические проекты, а также помогающих бойцам СВО. Об этом российский лидер сообщил на заседании наблюдательного совета АСИ.

"Должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и технологические программы, поддерживают участников СВО, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населённые пункты", — уточнил Путин.

Ранее, в феврале, Путин сообщил, что за два года представители отечественного бизнеса направили миллиарды рублей фондам и волонтёрам, поддерживающим участников специальной военной операции. По словам политика, поддержку очень хорошо ощущают бойцы на передовой, так как она даёт им осознание, что за ними стоит вся страна.

Авторы Татьяна Миссуми