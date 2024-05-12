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12 мая, 13:21

Мурашко рассказал о психологической помощи бойцам СВО

Мурашко: Более 430 специалистов оказывают психологическую помощь бойцам СВО

Более 430 медицинских психологов и врачей-психотерапевтов работают с бойцами ВС РФ, предоставляя им профессиональную психологическую помощь. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко во время заседания Комитета Госдумы по охране здоровья.

"Психолого-психотерапевтическую помощь участникам специальной военной операции оказывают уже более 430 медицинских психологов и врачей-психотерапевтов", — заявил Мурашко.

Дети и жёны бойцов СВО сделали и передали на фронт шоколад, заряженный на победу
Дети и жёны бойцов СВО сделали и передали на фронт шоколад, заряженный на победу

Очевидно, что поездка на фронт будет являться тяжелейшим испытанием даже для самого матёрого солдата. Однако фронтовой быт не лишён и приятных моментов, которые бойцы ВС РФ особенно ценят, рискуя своей жизнью каждый день. Ранее военные пекари испекли пасхальные куличи для участников спецоперации. Такие угощения наверняка обладают и благотворным психологическим эффектом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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