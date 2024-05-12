Мурашко рассказал о психологической помощи бойцам СВО

Более 430 медицинских психологов и врачей-психотерапевтов работают с бойцами ВС РФ, предоставляя им профессиональную психологическую помощь. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко во время заседания Комитета Госдумы по охране здоровья.

Очевидно, что поездка на фронт будет являться тяжелейшим испытанием даже для самого матёрого солдата. Однако фронтовой быт не лишён и приятных моментов, которые бойцы ВС РФ особенно ценят, рискуя своей жизнью каждый день. Ранее военные пекари испекли пасхальные куличи для участников спецоперации. Такие угощения наверняка обладают и благотворным психологическим эффектом.