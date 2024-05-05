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5 мая, 11:12

Военные пекари испекли куличи для бойцов СВО в Запорожской и Херсонской областях

Военные пекари группировки войск "Днепр" испекли пасхальные куличи для солдат, сражающихся в зоне СВО в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военные пекари испекли для бойцов СВО пасхальные куличи. Видео © Telegram / Минобороны России

"Пасхальные куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, молока — и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба", — рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что по традиции после приготовления куличей военные священники освятили символ светлого праздника. Затем пасхальные угощения доставили на передовую военнослужащим.

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан РФ со светлым праздником. По его словам, пасхальные празднества в стране объединяют миллионы граждан внутри неё. Российский лидер похвалил представителей Церкви, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие страны, а также укрепляют институт семьи и нравственные ориентиры.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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