Военные пекари испекли куличи для бойцов СВО в Запорожской и Херсонской областях
Военные пекари группировки войск "Днепр" испекли пасхальные куличи для солдат, сражающихся в зоне СВО в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военные пекари испекли для бойцов СВО пасхальные куличи. Видео © Telegram / Минобороны России
"Пасхальные куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, молока — и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба", — рассказали в военном ведомстве.
Там отметили, что по традиции после приготовления куличей военные священники освятили символ светлого праздника. Затем пасхальные угощения доставили на передовую военнослужащим.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан РФ со светлым праздником. По его словам, пасхальные празднества в стране объединяют миллионы граждан внутри неё. Российский лидер похвалил представителей Церкви, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие страны, а также укрепляют институт семьи и нравственные ориентиры.
Telegram / Минобороны России