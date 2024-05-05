Военные пекари испекли куличи для бойцов СВО в Запорожской и Херсонской областях

Военные пекари группировки войск "Днепр" испекли пасхальные куличи для солдат, сражающихся в зоне СВО в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военные пекари испекли для бойцов СВО пасхальные куличи. Видео © Telegram / Минобороны России

"Пасхальные куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, молока — и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба", — рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что по традиции после приготовления куличей военные священники освятили символ светлого праздника. Затем пасхальные угощения доставили на передовую военнослужащим.