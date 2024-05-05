Путин поздравил православных христиан и весь народ России с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан РФ с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества в стране объединяют миллионы граждан внутри неё.

Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Фото © Telegram / Кремль. Новости

"Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления", — отметил глава государства.

Путин обратил внимание на созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий. Он похвалил их за усилия для сохранения нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. Духовные пастыри всегда были вместе с народом, подчеркнул президент. По его мнению, сегодня, в условиях серьёзных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь всем нуждающимся в поддержке и внимании.