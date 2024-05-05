Путин и патриарх Кирилл обменялись подарками на Пасху в храме Христа Спасителя

Глава государства за редким исключением встречает Пасху именно в храме Христа Спасителя. По его мнению, этот праздник напоминает всем православным россиянам о высоких нравственных идеалах и будит в душе самые светлые чувства.

В 2023 году Владимир Путин также побывал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, а после этого посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и поздравил военнослужащих. Позже переданную президентом икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовые позиции российских войск для причастия, чтобы поднять боевой дух бойцов. На иконе изображён лик Иисуса Христа, по преданию, отпечатавшийся на платке, которым вытер своё лицо Сын Божий.