Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
Икону "Спас Нерукотворный", которую президент России Владимир Путин подарил российским военным, доставили на передовые позиции группировки войск "Запад" для причастия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Прямо на передовой священник Андрей Гришаенков провёл ритуал причастия военнослужащих мотострелковой роты", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Далее икона, как символ веры и единения, объедет все позиции группировки войск.
Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск. Видео © t.me / Минобороны России
Икону российский лидер передал военным в ходе посещения штабов группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении в апреле. Тогда же глава государства поздравил военных с Пасхой.
Кадр видео t.me / Минобороны России