Икону "Спас Нерукотворный", которую президент России Владимир Путин подарил российским военным, доставили на передовые позиции группировки войск "Запад" для причастия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Прямо на передовой священник Андрей Гришаенков провёл ритуал причастия военнослужащих мотострелковой роты", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Далее икона, как символ веры и единения, объедет все позиции группировки войск.

Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск. Видео © t.me / Минобороны России