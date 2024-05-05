Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на пасхальном богослужении. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя, где началось пасхальное богослужение. Торжественный молебен проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава российского государства традиционно принимает участие в праздничном пасхальном богослужении, которое проходит в главном православном храме. Его сопровождает мэр столицы Сергей Собянин.
Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на пасхальном богослужении. Видео © LIFE
Ранее в МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в храмах во время Светлой Пасхи. Важно быть внимательными к себе и окружающим, так как от грамотного поведения и соблюдения правил зависит благополучие всех прихожан храма.