"Братья навек!": Иностранные добровольцы отметили Пасху куличами на СВО и признались в любви России

Иностранные добровольцы, сражающиеся плечом плечу с российскими военнослужащими в зоне СВО, приобщились к празднику Пасхи. Волонтёры из Народного фронта привезли куличи и угостили боевых товарищей из других стран, видео опубликовал SHOT.

Иностранным бойцам, выполняющим боевые задачи в составе ВС РФ, привезли пасхальные куличи. Видео © SHOT

В подразделении, которое вы можете увидеть на кадрах, служат гражданин Сербии с позывным Матрикс, а также трое граждан Шри-Ланки: Биба, Боба и Игорь. Волонтёры рассказали им о том, как в России встречают Пасху. К слову, бойцы вскоре получат гражданство Российской Федерации.

"Я из Сербии приехал. Я воевал в Сербии, в Косово, в 1998 году. Сербы и русские — братья навек", — немного рассказал о себе Матрикс.