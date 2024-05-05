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5 мая, 06:42

"Братья навек!": Иностранные добровольцы отметили Пасху куличами на СВО и признались в любви России

SHOT: Волонтёры привезли куличи иностранцам, сражающимся за ВС РФ в зоне СВО

Иностранные добровольцы, сражающиеся плечом плечу с российскими военнослужащими в зоне СВО, приобщились к празднику Пасхи. Волонтёры из Народного фронта привезли куличи и угостили боевых товарищей из других стран, видео опубликовал SHOT.

Иностранным бойцам, выполняющим боевые задачи в составе ВС РФ, привезли пасхальные куличи. Видео © SHOT

В подразделении, которое вы можете увидеть на кадрах, служат гражданин Сербии с позывным Матрикс, а также трое граждан Шри-Ланки: Биба, Боба и Игорь. Волонтёры рассказали им о том, как в России встречают Пасху. К слову, бойцы вскоре получат гражданство Российской Федерации.

"Я из Сербии приехал. Я воевал в Сербии, в Косово, в 1998 году. Сербы и русские — братья навек", немного рассказал о себе Матрикс.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как президент РФ Владимир Путин обменялся дарами на Пасху с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время праздничного богослужения в храме Христа Спасителя. Российский лидер традиционно встречает Пасху именно в этом месте для богослужений, за редкими исключениями. Он считает, что праздник напоминает всем православным жителям России о высоких идеалах нравственности и пробуждает в душе самые светлые чувства и помыслы.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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