Дети и жёны бойцов СВО сделали и передали на фронт шоколад, заряженный на победу
Дети и жёны участников спецоперации (СВО) ко Дню Победы отправили на передовую уникальный шоколад, который изготовили сами. Как сообщает SHOT, среди школьников, которые участвовали в создании плиточек "Всё для победы", есть те, чьи отцы погибли на фронте. Одним из таких оказался шестиклассник Михей Грунин. Он пожелал другим детям, чтобы их родители вернулись домой живыми.
Дети и жёны бойцов СВО сделали и передали на фронт шоколад, заряженный на победу. Видео © Telegram / SHOT
"Мы сделали свой шоколад, чтобы порадовать бойцов, ведь это не только вкусно, но это и источник серотонина, витаминов и минералов. Мне бы хотелось, чтобы каждый ребёнок дождался своего папу живым и здоровым", — отметил Михей.
Шоколад, сделанный с помощью благотворительного центра "Мамин домик", уже передали бойцам волонтёры Народного фронта. Участники акции надеются, что каждая плитка напомнит военнослужащим о родных, а также сможет хоть как-то скрасить их тяжёлые боевые будни.
9 Мая в России отмечается День Победы. Ровно 79 лет назад Красная армия взяла Берлин, завершив освобождение СССР и Европы от нацизма. В этот день обращаются не только к ветеранам, но и они — к участникам СВО. Фронтовики желают им вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.
Кадр из видео Telegram / SHOT