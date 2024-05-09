Дети и жёны участников спецоперации (СВО) ко Дню Победы отправили на передовую уникальный шоколад, который изготовили сами. Как сообщает SHOT, среди школьников, которые участвовали в создании плиточек "Всё для победы", есть те, чьи отцы погибли на фронте. Одним из таких оказался шестиклассник Михей Грунин. Он пожелал другим детям, чтобы их родители вернулись домой живыми.

Дети и жёны бойцов СВО сделали и передали на фронт шоколад, заряженный на победу. Видео © Telegram / SHOT

"Мы сделали свой шоколад, чтобы порадовать бойцов, ведь это не только вкусно, но это и источник серотонина, витаминов и минералов. Мне бы хотелось, чтобы каждый ребёнок дождался своего папу живым и здоровым", — отметил Михей.

Шоколад, сделанный с помощью благотворительного центра "Мамин домик", уже передали бойцам волонтёры Народного фронта. Участники акции надеются, что каждая плитка напомнит военнослужащим о родных, а также сможет хоть как-то скрасить их тяжёлые боевые будни.