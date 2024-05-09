"Двести живых героев": Ветераны СВО поделились впечатлениями об участии в Параде Победы

Участники спецоперации на Украине, промаршировавшие на Параде Победы в Москве, поделились своими впечатлениями. Они признаются, что не ожидали приглашения и, пройдя по брусчатке 9 Мая, получили массу эмоций. Один из них — Михаил Волков — назвал это уникальным событием.

Для других участие в параде оказалось давней, ещё детской мечтой, которая наконец-то исполнилась. Несмотря на это, бойцы прошли по площади "как обычно", будто выполняя боевую задачу, например в танке. Они называют это большой честью, тем более что рядом были боевые товарищи. К слову, один из военнослужащих получил приглашение 1 апреля, восприняв это как розыгрыш. А Артём Галактионов отметил, что на параде выступил как представитель своего рода войск.