"Двести живых героев": Ветераны СВО поделились впечатлениями об участии в Параде Победы
Ветераны СВО назвали детской мечтой участие в Параде Победы в Москве
Участники спецоперации на Украине, промаршировавшие на Параде Победы в Москве, поделились своими впечатлениями. Они признаются, что не ожидали приглашения и, пройдя по брусчатке 9 Мая, получили массу эмоций. Один из них — Михаил Волков — назвал это уникальным событием.
Маршировавшие на Параде Победы участники СВО поделились впечатлениями. Видео © Telegram / "Герои спецоперации Z"
"Это действительно великое событие, уникальное в своём роде. Целых двести человек, живых героев", — отметил он.
Для других участие в параде оказалось давней, ещё детской мечтой, которая наконец-то исполнилась. Несмотря на это, бойцы прошли по площади "как обычно", будто выполняя боевую задачу, например в танке. Они называют это большой честью, тем более что рядом были боевые товарищи. К слову, один из военнослужащих получил приглашение 1 апреля, восприняв это как розыгрыш. А Артём Галактионов отметил, что на параде выступил как представитель своего рода войск.
"Я считаю всех своих товарищей достойными, чтобы поехать. Мне было очень приятно, что я отстаиваю честь разведки", — пояснил он.
Напомним, сегодня, 9 Мая, в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров.
Telegram / "Герои спецоперации Z"