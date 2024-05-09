Парад Победы состоялся на Дворцовой площади в Петербурге

Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади в 10:00 торжественным строем прошли военные Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа.

Парад Победы на Дворцовой площади. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

В параде приняли участие 4,5 тысячи курсантов и солдат, а также около 80 единиц военной техники. Механизированную колонну, как и на параде в Москве, по традиции возглавил легендарный танк Т-34. Парад смотрели с трибун около четырёх тысяч зрителей, ветеранов и блокадников. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что участники спецоперации (СВО) сегодня снова повторяют подвиг своих отцов и дедов.

"День Победы — священный праздник. <...> Сегодня снова побеждаем нацизм на полях сражений, защищаем русских людей, повторяем подвиг дедов и отцов. Дорогие ветераны, дорогие ленинградцы-петербуржцы! Поздравляю вас с 9 Мая! Вечная память павшим за Родину, низкий поклон ветеранам, слава — нашей стране!" — написал он в телеграм-канале.