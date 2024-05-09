Путин на Параде Победы пообщался со 100-летним ветераном войны Куропатковым

Президент РФ Владимир Путин на Параде Победы, который состоялся на Красной площади в Москве, пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом.

Куропатков смотрел парад на центральной трибуне рядом с главой государства. В июле Куропаткову исполнится 101 год. По традиции на парад были приглашены ветераны боевых действий и участники ВОВ. При этом слева от Путина находилась Александра Алёшина, отметившая свой вековой юбилей 21 февраля.

Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушёл в армию. Его направили в Тульское оружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Также он воевал под Ленинградом. В 1943 году Куропаткова направили в Артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади.