Путин на Параде Победы пообщался со 100-летним ветераном войны Куропатковым
Евгений Куропатков, Владимир Путин и Александра Алёшина. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин на Параде Победы, который состоялся на Красной площади в Москве, пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом.
Куропатков смотрел парад на центральной трибуне рядом с главой государства. В июле Куропаткову исполнится 101 год. По традиции на парад были приглашены ветераны боевых действий и участники ВОВ. При этом слева от Путина находилась Александра Алёшина, отметившая свой вековой юбилей 21 февраля.
Евгений Куропатков с началом войны добровольцем ушёл в армию. Его направили в Тульское оружейное училище. В октябре 1941 года курсанты училища участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После окончания училища был направлен на фронт, под Сталинград. Также он воевал под Ленинградом. В 1943 году Куропаткова направили в Артиллерийскую академию имени Дзержинского, а 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона академии участвовал в Параде Победы на Красной площади.
А Александра Алёшина в Великую Отечественную войну копала противотанковые рвы под Наро-Фоминском, окончила женскую школу снайперской подготовки, а затем и сама подготовила более двадцати снайперов.
Напомним, сегодня, 9 мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В 10:00 в Москве начался главный Парад Победы на Красной площади. В нём приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они прошли по брусчатке отдельным расчётом. В ходе своего выступления с трибуны на Красной площади президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником, а также объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.