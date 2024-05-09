"Ждём с победой!": Ветераны ВОВ обратились со словами поддержки к бойцам СВО
Ветераны ВОВ в День Победы обратились со словами поддержки к бойцам СВО
Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) в День Победы обратились со словами поддержки к участникам спецоперации (СВО). Их видеообращения опубликовало Министерство обороны России в телеграм-канале.
Ветераны обратились со словами поддержки к участникам СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
"Мы вас ждём с победой, возвращайтесь скорее домой живыми и здоровыми", — обратился к бойцам СВО один из фронтовиков, полковник в отставке Николай Александрович Муравьёв.
"Желаю вам крепкого здоровья, весёлого настроения, всех земных благ", — отметил полковник в отставке Геннадий Михайлович Ковалёв.
"Дорогие участники СВО, спасители мира и добра на земле, поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы народов Европы над фашизмом, желаю вам вернуться с победой домой", — добавил ветеран Анатолий Трофимович Терехов.
Перед этим военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, записали поздравления для ветеранов с Днём Победы. Бойцы пожелали фронтовикам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и долгих лет жизни. Также военнослужащие пообещали, что сделают всё, чтобы ими можно было гордиться. В поздравлении ветеранов приняли участие более тысячи бойцов СВО.
Сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В 10:00 в Москве начался главный Парад Победы на Красной площади. В нём приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они прошли по брусчатке отдельным расчётом. В ходе своего выступления с трибуны на Красной площади президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади были президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России