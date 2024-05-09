Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 09:59

"Ждём с победой!": Ветераны ВОВ обратились со словами поддержки к бойцам СВО

Ветераны ВОВ в День Победы обратились со словами поддержки к бойцам СВО

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) в День Победы обратились со словами поддержки к участникам спецоперации (СВО). Их видеообращения опубликовало Министерство обороны России в телеграм-канале.

Ветераны обратились со словами поддержки к участникам СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"Мы вас ждём с победой, возвращайтесь скорее домой живыми и здоровыми", обратился к бойцам СВО один из фронтовиков, полковник в отставке Николай Александрович Муравьёв.

"Желаю вам крепкого здоровья, весёлого настроения, всех земных благ", — отметил полковник в отставке Геннадий Михайлович Ковалёв.

"Дорогие участники СВО, спасители мира и добра на земле, поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы народов Европы над фашизмом, желаю вам вернуться с победой домой", — добавил ветеран Анатолий Трофимович Терехов.

Перед этим военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, записали поздравления для ветеранов с Днём Победы. Бойцы пожелали фронтовикам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и долгих лет жизни. Также военнослужащие пообещали, что сделают всё, чтобы ими можно было гордиться. В поздравлении ветеранов приняли участие более тысячи бойцов СВО.

Путин на Параде Победы пообщался со 100-летним ветераном войны Куропатковым
Путин на Параде Победы пообщался со 100-летним ветераном войны Куропатковым

Сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В 10:00 в Москве начался главный Парад Победы на Красной площади. В нём приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они прошли по брусчатке отдельным расчётом. В ходе своего выступления с трибуны на Красной площади президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади были президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • День Победы
  • Великая Отечественная война
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров