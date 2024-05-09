"Ждём с победой!": Ветераны ВОВ обратились со словами поддержки к бойцам СВО

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) в День Победы обратились со словами поддержки к участникам спецоперации (СВО). Их видеообращения опубликовало Министерство обороны России в телеграм-канале.

Ветераны обратились со словами поддержки к участникам СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"Мы вас ждём с победой, возвращайтесь скорее домой живыми и здоровыми", — обратился к бойцам СВО один из фронтовиков, полковник в отставке Николай Александрович Муравьёв.

"Желаю вам крепкого здоровья, весёлого настроения, всех земных благ", — отметил полковник в отставке Геннадий Михайлович Ковалёв.

"Дорогие участники СВО, спасители мира и добра на земле, поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы народов Европы над фашизмом, желаю вам вернуться с победой домой", — добавил ветеран Анатолий Трофимович Терехов.

Перед этим военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, записали поздравления для ветеранов с Днём Победы. Бойцы пожелали фронтовикам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и долгих лет жизни. Также военнослужащие пообещали, что сделают всё, чтобы ими можно было гордиться. В поздравлении ветеранов приняли участие более тысячи бойцов СВО.