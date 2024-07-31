Музейный комплекс "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей в день открытия

В день открытия музейно-храмового комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе его посетили более 20 тысяч человек. Об этом рассказала пресс-служба организации в своём телеграм-канале.

"Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России", – говорится в сообщении.

На территории "Нового Херсонеса" находятся музеи христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии. Также гостей встречают парки, фонтаны и река Героон, обрамлённая набережными, восстановленный квартал древнего Херсонеса.