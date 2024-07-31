Музейный комплекс "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей в день открытия
Комплекс "Новый Херсонес". Обложка © Telegram / Новый Херсонес
В день открытия музейно-храмового комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе его посетили более 20 тысяч человек. Об этом рассказала пресс-служба организации в своём телеграм-канале.
"Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России", – говорится в сообщении.
На территории "Нового Херсонеса" находятся музеи христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии. Также гостей встречают парки, фонтаны и река Героон, обрамлённая набережными, восстановленный квартал древнего Херсонеса.
Напомним, что Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был достроен за неполные два года. Он сможет одновременно принять до 50 тысяч посетителей. Церемония открытия и освещение состоялись 28 июля.