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30 июля, 13:52

Комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся для посетителей

Сенатор Алтабаева: "Новый Херсонес" показывает всю силу и могущество России

Первый в России музей христианства "Новый Херсонес" в Крыму. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Первый в России музей христианства "Новый Херсонес" в Крыму. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был построен в трудное для страны время, тем самым он демонстрирует силу и могущество России. Об этом заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Это символ нашей победы. В тяжёлое для страны время были найдены возможности для созидания того, что на этой святой земле должно было быть уже несколько столетий. Это, конечно, символ силы и могущества России", — прокомментировала Алтабаева в разговоре с РИА "Новости".

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был достроен за неполные два года. Постройка включает в себя три музея, посвящённых христианству, античности и Византии. Также выделены помещения, которые отвели под экспонаты Крыма и Новороссии. На территории появились парки и фонтаны, а также реконструированный квартал древнего Херсонеса. Музей сможет одновременно принять до 50 тысяч посетителей. "Новый Херсонес" торжественно освятили 28 июля. Тогда же состоялся большой крестный ход и был открыт новый памятник князю Владимиру, Крестителю Руси.

Комплекс в тестовом режиме функционирует с 30 июля, пока из основных музеев открыты музеи Крыма и Новороссии. Немногим позднее станут доступны музеи "Византия", "Античность" и "Христианство". Посмотреть на удивительные экспонаты можно абсолютно бесплатно. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте херсонес.рф на определённое время. Плата будет взиматься только за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы.

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Мария Любицкая
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