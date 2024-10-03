Матвиенко приехала в Севастополь и осмотрела «Новый Херсонес»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Крым, где вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обсудила дальнейшие планы развития инфраструктуры города. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Визит Матвиенко в Севастополь. Видео © Telegram / РаZVожаев

«В ходе встречи обсудили вопросы качества системы отопления в Севастополе. Напомню, что вопрос строительства новых котельных я поднимал в рамках дней Севастополя в Совете Федерации», — написал Развожаев.

По словам градоначальника, вопрос создания новой инфраструктуры стоит в Севастополе весьма остро, поскольку последние несколько десятилетий деньги на развитие этой сферы практически не выделялись. На совещании властями города была предложена схема децентрализации системы отопления и строительство новых блочно-модульных котельных. Работы начнутся в следующем году, когда завершится этап проектирования.

Валентина Матвиенко также побывала в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», который произвёл на неё неизгладимое впечатление.

«Новый Херсонес» появился в правильном месте, в правильное время. Этот уникальный музейно-храмовый комплекс — это напоминание о наших истоках, о нашей истории», — сказала спикер Совфеда.