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3 октября, 12:17

Матвиенко приехала в Севастополь и осмотрела «Новый Херсонес»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Крым, где вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обсудила дальнейшие планы развития инфраструктуры города. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Визит Матвиенко в Севастополь. Видео © Telegram / РаZVожаев

«В ходе встречи обсудили вопросы качества системы отопления в Севастополе. Напомню, что вопрос строительства новых котельных я поднимал в рамках дней Севастополя в Совете Федерации», — написал Развожаев.

По словам градоначальника, вопрос создания новой инфраструктуры стоит в Севастополе весьма остро, поскольку последние несколько десятилетий деньги на развитие этой сферы практически не выделялись. На совещании властями города была предложена схема децентрализации системы отопления и строительство новых блочно-модульных котельных. Работы начнутся в следующем году, когда завершится этап проектирования.

Валентина Матвиенко также побывала в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», который произвёл на неё неизгладимое впечатление.

«Новый Херсонес» появился в правильном месте, в правильное время. Этот уникальный музейно-храмовый комплекс — это напоминание о наших истоках, о нашей истории», — сказала спикер Совфеда.

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Валентина Матвиенко была в восторге от Нового Херсонеса, назвав «подвигом» само его появление. Ранее пресс-служба сообщила, что в первый месяц музейно-храмовый комплекс принял более полумиллиона гостей. На данный момент там функционируют два музея, но в скором времени будут открыты единственный в России музей Христианства и музей Античности и Византии.

Обложка ©

Telegram / РаZVожаев

Владимир Озеров
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