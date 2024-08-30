В первый месяц после открытия Новый Херсонес принял более полумиллиона человек

За первый месяц с момента открытия Нового Херсонеса его посетили более 500 тысяч человек, сообщает пресс-служба музейно-храмового комплекса, находящегося в Крыму. По данным «Медиалогии» Новый Херсонес стал самым популярным культурным объектом России.

«Первых гостей Новый Херсонес принял 30 июля. На сегодняшний день число посетителей превысило отметку в полмиллиона человек, несмотря на то, что комплекс работает ещё в тестовом режиме», — отметил директор Фонда «Моя История» Иван Есин.

Новый Херсонес. Фото © Telegram / Новый Херсонес

На данный момент там функционирует Музей Крыма и Новороссии, который только за первый месяц принял 137 тысяч человек. Кроме того, грядёт открытие единственного в России музея Христианства, а также музея Античности и Византии.

Благодарственные отзывы в адрес Нового Херсонеса поступают не только от гостей из всех регионов России, но и из Армении, Ливана, Нигерии и других стран.

«При этом продолжается развитие событийной части музейно-храмового комплекса. Одним из важных стал старт молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Первый заезд объединил больше 200 участников — детей и их родителей из 38 регионов России», — добавили в пресс-службе.