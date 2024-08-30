В первый месяц после открытия Новый Херсонес принял более полумиллиона человек
Новый Херсонес. Обложка © Telegram / Новый Херсонес
За первый месяц с момента открытия Нового Херсонеса его посетили более 500 тысяч человек, сообщает пресс-служба музейно-храмового комплекса, находящегося в Крыму. По данным «Медиалогии» Новый Херсонес стал самым популярным культурным объектом России.
«Первых гостей Новый Херсонес принял 30 июля. На сегодняшний день число посетителей превысило отметку в полмиллиона человек, несмотря на то, что комплекс работает ещё в тестовом режиме», — отметил директор Фонда «Моя История» Иван Есин.
Новый Херсонес. Фото © Telegram / Новый Херсонес
На данный момент там функционирует Музей Крыма и Новороссии, который только за первый месяц принял 137 тысяч человек. Кроме того, грядёт открытие единственного в России музея Христианства, а также музея Античности и Византии.
Благодарственные отзывы в адрес Нового Херсонеса поступают не только от гостей из всех регионов России, но и из Армении, Ливана, Нигерии и других стран.
«При этом продолжается развитие событийной части музейно-храмового комплекса. Одним из важных стал старт молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Первый заезд объединил больше 200 участников — детей и их родителей из 38 регионов России», — добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил представителям ЮНЕСКО приехать в Крым и восхититься комплексом «Херсонес Таврический». Так представитель Кремля отреагировал на попытки Минкульта Украины признать Херсонес объектом культурного наследия, который якобы находится под угрозой разрушения.