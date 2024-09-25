Матвиенко переизбрана председателем Совфеда на четвёртый срок 25 сентября, 07:34 Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко переизбрана на свою должность на четвёртый срок. Сенаторы единогласно поддержали её кандидатуру, ранее выдвинутую на пост вице-спикером Совфеда Юрием Воробьёвым.

«Мне предоставлена честь предложить на этот пост Матвиенко Валентину Ивановну», — обратился он к сенаторам перед голосованием.

После переизбрания Матвиенко поблагодарила сенаторов за оказанную поддержку и отметила, что сделает еще много для того, чтобы принести пользу стране, к этому она приложит максимальные усилия.

Напомним, о том, что кандидатуру Валентины Матвиенко вновь выдвинут на пост председателя Совета Федерации стало известно накануне, 24 сентября. Как утверждалось, других претендентов на должность пока нет. Матвиенко занимает должность председателя верхней палаты парламента с 2011 года. До этого она работала на посту губернатора Петербурга.

Авторы Татьяна Миссуми