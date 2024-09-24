Валентину Матвиенко выдвинут для переизбрания спикером Совфеда
ТАСС: Валентину Матвиенко 25 сентября выдвинут для переизбрания спикером Совфеда
Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Кандидатуру Валентины Матвиенко вновь выдвинут на пост председателя Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который участвовал в заседании Совета палаты.
«Сегодня члены Советы палаты обсудили выдвижение кандидатур на пост председателя Совета Федерации. Было принято единогласное решение о выдвижении Валентины Ивановны Матвиенко на пост председателя верхней палаты», — сказал собеседник информационного агентства.
Он уточнил, что других претендентов на должность нет, однако это не исключает возможности выдвижения альтернативных кандидатов. Официально Матвиенко выдвинут на пост спикера Совфеда в начале пленарного заседания 25 сентября.
Напомним, 20 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь выдвинул кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Северной столицы. Валентина Матвиенко занимает должность председателя верхней палаты парламента с 2011 года. До этого она работала на посту губернатора Петербурга.