Валентину Матвиенко выдвинут для переизбрания спикером Совфеда

Кандидатуру Валентины Матвиенко вновь выдвинут на пост председателя Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который участвовал в заседании Совета палаты.

«Сегодня члены Советы палаты обсудили выдвижение кандидатур на пост председателя Совета Федерации. Было принято единогласное решение о выдвижении Валентины Ивановны Матвиенко на пост председателя верхней палаты», — сказал собеседник информационного агентства.

Он уточнил, что других претендентов на должность нет, однако это не исключает возможности выдвижения альтернативных кандидатов. Официально Матвиенко выдвинут на пост спикера Совфеда в начале пленарного заседания 25 сентября.