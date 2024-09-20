«Один из главных вызовов»: Песков оценил заявление Матвиенко о запрете чайлдфри
Песков: У Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете чайлдфри в России
Кремль пока не может дать однозначного ответа по поводу запрета чайлдфри в России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о законодательном запрете движения, предусматривающего отказ от рождения детей. Однако по его словам, нужно делать всё для того, чтобы демография в стране росла.
«Вчера была озвучена идея, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема — это один из главных вызовов, который стоит перед нами. Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны», — сказал Песков.
Ранее Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что чайлдфри необходимо запретить в стране на законодательном уровне. При этом она подчеркнула, что государство никогда не пойдёт по пути принуждения рожать. Кроме того политик добавила, что феминизм как движение давно утратил свою сущность под влиянием Запада, где его превратили в радикальное движение против мужчин и традиционных ценностей.
Life.ru