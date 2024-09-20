«Один из главных вызовов»: Песков оценил заявление Матвиенко о запрете чайлдфри

Кремль пока не может дать однозначного ответа по поводу запрета чайлдфри в России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о законодательном запрете движения, предусматривающего отказ от рождения детей. Однако по его словам, нужно делать всё для того, чтобы демография в стране росла.

«Вчера была озвучена идея, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема — это один из главных вызовов, который стоит перед нами. Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны», — сказал Песков.