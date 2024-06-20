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20 июня, 09:08

Беглов вновь выдвинул кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Обложка © Telegram / Совет Федерации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Обложка © Telegram / Совет Федерации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил в качестве кандидатуры на пост сенатора городского правительства действующего спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру председателя Совфеда Беглов представил во время подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга на выборах, которые пройдут в сентябре. Глава Северной столицы также передал необходимое для выдвижения количество подписей муниципальных депутатов.

Валентина Матвиенко занимает пост спикера Совета Федерации с 2011 года.

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Напомним, что Александр Беглов был избран губернатором Санкт-Петербурга 18 сентября 2019 года с результатом 64,46%. В начале июня этого года "Единая Россия" выдвинула Беглова кандидатом в губернаторы Петербурга. В партии отметили, что за более чем пять лет управления Северной столицей её глава подтвердил свою компетентность и ответственность как руководителя. В желании идти на предстоящие выборы Беглова поддержали председатель ЕР Дмитрий Медведев, а также президент РФ Владимир Путин. Выборы в этом году впервые пройдут по системе трёхдневного голосования с 6 по 8 сентября.

Дарья Нарыкова
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