Беглов вновь выдвинул кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга

Кандидатуру председателя Совфеда Беглов представил во время подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга на выборах, которые пройдут в сентябре. Глава Северной столицы также передал необходимое для выдвижения количество подписей муниципальных депутатов.

Напомним, что Александр Беглов был избран губернатором Санкт-Петербурга 18 сентября 2019 года с результатом 64,46%. В начале июня этого года "Единая Россия" выдвинула Беглова кандидатом в губернаторы Петербурга. В партии отметили, что за более чем пять лет управления Северной столицей её глава подтвердил свою компетентность и ответственность как руководителя. В желании идти на предстоящие выборы Беглова поддержали председатель ЕР Дмитрий Медведев, а также президент РФ Владимир Путин. Выборы в этом году впервые пройдут по системе трёхдневного голосования с 6 по 8 сентября.