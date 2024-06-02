"Единая Россия" выдвинула Беглова кандидатом в губернаторы Петербурга

Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатом на выборы губернатора Санкт-Петербурга действующего главу города Александра Беглова. Такое решение было принято в воскресенье, 2 июня, в ходе XXXVIII конференции регионального отделения ЕР.

"Счётная комиссия установила, что голоса распределились следующим образом: "за" — 200 голосов, "против" — один. Счётная комиссия решила признать тайное голосование состоявшимся и действительным", — отметил председатель счётной комиссии Павел Рыбчак.

По словам секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, за более чем пять лет управления Северной столицей Беглов подтвердил свою компетентность и ответственность как руководителя.

"Действующему губернатору оказали доверие президент, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. С такой поддержкой и поддержкой жителей города команда партии в Санкт-Петербурге во главе с Александром Бегловым со всеми поставленными задачами справится", — отметил Турчак в своём телеграм-канале.

В свою очередь, Беглов поблагодарил партию за поддержку и доверие. Губернатор Санкт-Петербурга указал, что благодаря совместной работе город становится современный мегаполисом, комфортным для каждого жителя.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга в этом году впервые пройдут по системе трёхдневного голосования с 6 по 8 сентября, при этом электронное не планируется. Глава региона избирается на пять лет. На выборах в сентябре 2019 года Беглов одержал победу, набрав 64,45% голосов.