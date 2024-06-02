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Регион
2 июня, 10:19

"Единая Россия" выдвинула Беглова кандидатом в губернаторы Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатом на выборы губернатора Санкт-Петербурга действующего главу города Александра Беглова. Такое решение было принято в воскресенье, 2 июня, в ходе XXXVIII конференции регионального отделения ЕР.

"Счётная комиссия установила, что голоса распределились следующим образом: "за" — 200 голосов, "против" — один. Счётная комиссия решила признать тайное голосование состоявшимся и действительным", — отметил председатель счётной комиссии Павел Рыбчак.

По словам секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, за более чем пять лет управления Северной столицей Беглов подтвердил свою компетентность и ответственность как руководителя.

"Действующему губернатору оказали доверие президент, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. С такой поддержкой и поддержкой жителей города команда партии в Санкт-Петербурге во главе с Александром Бегловым со всеми поставленными задачами справится", — отметил Турчак в своём телеграм-канале.

В свою очередь, Беглов поблагодарил партию за поддержку и доверие. Губернатор Санкт-Петербурга указал, что благодаря совместной работе город становится современный мегаполисом, комфортным для каждого жителя.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга в этом году впервые пройдут по системе трёхдневного голосования с 6 по 8 сентября, при этом электронное не планируется. Глава региона избирается на пять лет. На выборах в сентябре 2019 года Беглов одержал победу, набрав 64,45% голосов.

Российские регионы назначили дату губернаторских выборов
Российские регионы назначили дату губернаторских выборов

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал планы Беглова избираться на новый срок. Заместитель председателя Совета безопасности предложил главе региона баллотироваться от партии единороссов.

Никита Осипов
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