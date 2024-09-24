Ветеран боевых действий Попадайло назначен сенатором от Брянской облдумы
Василий Попадайло. Обложка © Пресс-служба Брянской облдумы
Сенатором Совета Федерации (Совфеда) от Брянской областной Думы назначен Василий Попадайло. Об этом сообщила председатель секретариата облдумы Ольга Полякова после заседания чиновников.
«При подсчёте голоса распределились следующим образом: за — 55, против — 2, воздержались — 0. Секретариат постановил наделить полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Брянской областной думы восьмого созыва депутата Попадайло Василия Васильевича», — указала Полякова.
Ранее региональную областную думу в Совфеде представляла Галина Солодун. Её полномочия истекли одновременно с полномочиями предыдущего созыва брянского парламента.
Попадайло родился в 1963 году. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне, служил в органах внутренних дел. С 1999 года работает в системе юстиции в качестве нотариуса Стародубского нотариального округа. Кроме того, Попадайло с 2020 года является депутатом областной думы, а с 2022 года — председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению.
А ранее Life.ru писал, что участник проекта «Время героев» Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Он является ветераном СВО, бывшим бойцом ВДВ и спецназа ГРУ. Новоиспечённый сенатор лично участвует в эвакуации жителей Курской области.