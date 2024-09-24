Ветеран боевых действий Попадайло назначен сенатором от Брянской облдумы

Попадайло родился в 1963 году. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне, служил в органах внутренних дел. С 1999 года работает в системе юстиции в качестве нотариуса Стародубского нотариального округа. Кроме того, Попадайло с 2020 года является депутатом областной думы, а с 2022 года — председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению.