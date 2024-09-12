Шахматист Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма

Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма. Соответствующее решение было принято в рамках заседания сегодня, 12 сентября.

Сергей Карякин родился в Симферополе. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, также он является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019), обладателем Кубка мира-2015.