Шахматист Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма
Сергей Карякин. Обложка © Telegram / Карякин. Zа спорт!
Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма. Соответствующее решение было принято в рамках заседания сегодня, 12 сентября.
В ходе голосования депутаты наделили шахматиста полномочиями сенатора и приостановили его полномочия депутата регионального парламента.
Как передаёт РИА «Новости», сенатор от Крыма Сергей Цеков накануне сложил свои полномочия. Политик объяснил это избранием депутатом крымского парламента нового созыва.
Сергей Карякин родился в Симферополе. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, также он является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019), обладателем Кубка мира-2015.
Напомним, что в июле глава Крыма Сергей Аксёнов предложил на пост сенатора от республики гроссмейстера Сергея Карякина. Сам шахматист признался, что мог бы принести пользу региону.