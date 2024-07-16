Новыми сенаторами от Крыма могут стать герой СВО Нимченко и шахматист Карякин 16 июля, 09:58 Герой России Юрий Нимченко и гроссмейстер Сергей Карякин. Обложка © warheroes.ru, © ТАСС / Петров Сергей

Участник специальной военной операции, герой России Юрий Нимченко и гроссмейстер Сергей Карякин были предложены на пост сенаторов от Крыма. Об этом ТАСС сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер", — сказал Аксенов.

Гроссмейстер Сергей Карякин родом из Симферополя. В возрасте 12 лет и 7 месяцев он стал самым молодым гроссмейстером в истории, является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019), обладателем Кубка мира 2015.

Юрий Нимченко служил в танковом батальоне под Симферополем, поэтому он по праву считает себя крымчанином. После воссоединения полуострова с РФ перешёл на российскую сторону и продолжил работать в своем взводе командиром танка. В самом начале специальной военной операции экипаж Нимченко подбил 9 единиц вражеской бронетехники, и 4 марта 2022 года указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему сержанту Юрию Нимченко присвоено звание Героя России.

Авторы Александра Вишнякова