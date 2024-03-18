"Украине поставим шах и мат": Карякин рассказал, как стал предвестником воссоединения Крыма с РФ

Гроссмейстер Карякин родом из Симферополя, поэтому для него воссоединение Крыма с Россией — личный праздник. На митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия Крымской весны он рассказал, что стал предвестником событий десятилетней давности.

"10 лет и две недели назад я написал в некогда популярной соцсети "Твиттер" о том, что такое ощущение, что полуостров будет нашим. Тогда я получил огромный хейт: оскорбляли, писали гадости, а в итоге так и вышло. Мы шутим в семье, что я переехал в Москву из Крыма в 2009 году и как будто стал предвестником этих событий", — сказал Карякин.

Также шахматист отметил, что за эти годы Крым начал активнее развиваться. По его словам, то, что сделала Россия за 10 лет в Крыму, у Украины не получилось бы претворить в жизнь и за сто.