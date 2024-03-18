"Украине поставим шах и мат": Карякин рассказал, как стал предвестником воссоединения Крыма с РФ
Гроссмейстер Карякин: РФ сделала в Крыму за 10 лет больше, чем Украина за сто
Гроссмейстер Карякин родом из Симферополя, поэтому для него воссоединение Крыма с Россией — личный праздник. На митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия Крымской весны он рассказал, что стал предвестником событий десятилетней давности.
"10 лет и две недели назад я написал в некогда популярной соцсети "Твиттер" о том, что такое ощущение, что полуостров будет нашим. Тогда я получил огромный хейт: оскорбляли, писали гадости, а в итоге так и вышло. Мы шутим в семье, что я переехал в Москву из Крыма в 2009 году и как будто стал предвестником этих событий", — сказал Карякин.
Также шахматист отметил, что за эти годы Крым начал активнее развиваться. По его словам, то, что сделала Россия за 10 лет в Крыму, у Украины не получилось бы претворить в жизнь и за сто.
"На Украине мы поставим шах и мат, но потом начнётся более глобальная шахматная партия", — заключил гроссмейстер.
Ранее россиян с 10-летним юбилеем возвращения Крыма поздравили мэр Москвы Сергей Собянин и экс-замруководителя Россотрудничества, советница генерального прокурора РФ Наталья Поклонская, которая не выходила в эфир в течение последних полутора лет. А сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что регион за это время сильно преобразился. Лидер группы "Любэ" также подчеркнул, что присоединение республики — это историческое событие, которое нужно отмечать.
Life.ru