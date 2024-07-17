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16 июля, 23:14

Шахматист Карякин хочет быть полезен народу Крыма на посту сенатора

Сергей Карякин. Обложка © Telegram / Карякин. Zа спорт!

Сергей Карякин. Обложка © Telegram / Карякин. Zа спорт!

Российский шахматист Сергей Карякин поблагодарил главу Крыма Сергея Аксёнова за добрые слова и предложение сделать его сенатором от региона. В этой роли гроссмейстер бы хотел быть полезен для народа региона.

Новыми сенаторами от Крыма могут стать герой СВО Нимченко и шахматист Карякин
Новыми сенаторами от Крыма могут стать герой СВО Нимченко и шахматист Карякин

"И я надеюсь, что если это произойдёт, то мне очень хотелось бы быть полезным народу Крыма и что-то сделать для своего родного региона", — приводит слова Карякина радио Sputnik.

Карякин убеждён, что профессиональные навыки помогут ему на посту сенатора. Ведь этот вид спорта помогает структурировать мышление, думать логически и просчитывать на много ходов вперёд.

Ранее Карякин раскрыл, как поддержка спецоперации сказалась на его доходах. Основной заработок, по его словам, шёл с международных турниров и успехов на них.

Артур Лапсаков
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