Шахматист Карякин хочет быть полезен народу Крыма на посту сенатора
Сергей Карякин. Обложка © Telegram / Карякин. Zа спорт!
Российский шахматист Сергей Карякин поблагодарил главу Крыма Сергея Аксёнова за добрые слова и предложение сделать его сенатором от региона. В этой роли гроссмейстер бы хотел быть полезен для народа региона.
"И я надеюсь, что если это произойдёт, то мне очень хотелось бы быть полезным народу Крыма и что-то сделать для своего родного региона", — приводит слова Карякина радио Sputnik.
Карякин убеждён, что профессиональные навыки помогут ему на посту сенатора. Ведь этот вид спорта помогает структурировать мышление, думать логически и просчитывать на много ходов вперёд.
Ранее Карякин раскрыл, как поддержка спецоперации сказалась на его доходах. Основной заработок, по его словам, шёл с международных турниров и успехов на них.