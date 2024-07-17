Шахматист Карякин хочет быть полезен народу Крыма на посту сенатора

Российский шахматист Сергей Карякин поблагодарил главу Крыма Сергея Аксёнова за добрые слова и предложение сделать его сенатором от региона. В этой роли гроссмейстер бы хотел быть полезен для народа региона.

"И я надеюсь, что если это произойдёт, то мне очень хотелось бы быть полезным народу Крыма и что-то сделать для своего родного региона", — приводит слова Карякина радио Sputnik.

Карякин убеждён, что профессиональные навыки помогут ему на посту сенатора. Ведь этот вид спорта помогает структурировать мышление, думать логически и просчитывать на много ходов вперёд.