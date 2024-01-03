Гроссмейстер Карякин раскрыл, как поддержка спецоперации сказалась на его доходах

Шахматист Сергей Карякин признался, что поддержка спецоперации на Украине в худшую сторону сказалась на его доходах. В интервью РИА "Новости" гроссмейстер отметил, что речь идёт о кратных значениях.

"Конечно, это ударило, и весьма заметно... Доходы упали минимум в два раза, а может быть, и больше", — сказал он.

Ранее, по признанию Карякина, он неплохо зарабатывал на международных турнирах, а особенно хорошие деньги удавалось получать в случае успешной игры. Таким образом он смог создать "подушку безопасности", которая, впрочем, не сделала шахматиста полностью финансово независимым.