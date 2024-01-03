Гроссмейстер Карякин раскрыл, как поддержка спецоперации сказалась на его доходах
Шахматист Карякин заявил, что его доходы упали минимум вдвое из-за поддержки СВО
Сергей Карякин. Обложка © Telegram / "Карякин. Zа спорт!"
Шахматист Сергей Карякин признался, что поддержка спецоперации на Украине в худшую сторону сказалась на его доходах. В интервью РИА "Новости" гроссмейстер отметил, что речь идёт о кратных значениях.
"Конечно, это ударило, и весьма заметно... Доходы упали минимум в два раза, а может быть, и больше", — сказал он.
Ранее, по признанию Карякина, он неплохо зарабатывал на международных турнирах, а особенно хорошие деньги удавалось получать в случае успешной игры. Таким образом он смог создать "подушку безопасности", которая, впрочем, не сделала шахматиста полностью финансово независимым.
Ранее Сергей Карякин рассказал, как осенью попал в страшное ДТП в зоне проведения спецоперации. По словам шахматиста, он отвозил гуманитарную помощь для бойцов ВС России, когда ему пришлось уходить от лобового столкновения. В результате гроссмейстер сломал несколько рёбер, которые до сих пор побаливают.