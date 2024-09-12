Аксёнова переизбрали главой Крыма, он принёс присягу и вступил в должность

Переизбранный глава Крыма Сергей Аксёнов вступил в должность. В четверг, 12 сентября, он принёс присягу в Симферополе на первом заседании третьего созыва Госсовета региона. Полуостров он возглавляет с 2014 года.

Аксёнов пообещал продолжить дело возрождения и модернизации Крыма, начатое в 2014 году. Он назвал стратегической целью сделать регион центром притяжения для всей России и Русского мира.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента РФ и постановления правительства РФ», — добавил Аксёнов.