Памфилова: ЦИК утвердила итоги выборов глав 21 региона
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила итоги выборов глав 21 субъекта Российской Федерации. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Что касается выборов руководителей субъектов РФ, которые проводились в 21 регионе: <…> во всех 21 регионе результаты выборов определены, подведены итоги», — сказала глава Центризбиркома на заседании.
Напомним, что трёхдневные выборы депутатов и глав регионов проходили в России с 6 по 8 сентября. Процесс волеизъявления граждан в 2024 году прошёл не без происшествий, но они никак не повлияли на корректный ход голосования. Более того, избирательная система РФ показала себя одной из самых передовых в мире. Во многом это стало возможно благодаря активной цифровизации процедуры. Итоговая явка дистанционного электронного голосования составила почти 90%.
Life.ru