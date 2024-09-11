Памфилова: ЦИК утвердила итоги выборов глав 21 региона

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила итоги выборов глав 21 субъекта Российской Федерации. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Что касается выборов руководителей субъектов РФ, которые проводились в 21 регионе: <…> во всех 21 регионе результаты выборов определены, подведены итоги», — сказала глава Центризбиркома на заседании.