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17 сентября, 11:01

Участник «Времени героев» Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области

Алексей Кондратьев. Обложка © Время Героев

Алексей Кондратьев. Обложка © Время Героев

На должность сенатора РФ от Курской области назначен участник проекта «Время героев» Алексей Кондратьев. Об этом сообщила пресс-служба президентской программы. Губернатор Алексей Смирнов уже подписал соответствующее постановление. Ветеран спецоперации, бывший боец ВДВ и спецназа ГРУ отметил, что программа дала ему новые знания.

«Задача обеспечения достойных условий жизни для граждан России всегда была для меня приоритетной и все мои усилия на новом посту будут направлены именно на её решение», — говорит сам Кондратьев.

С началом специальной военной операции, будучи военным пенсионером, Алексей пошёл на фронт добровольцем. С 2010 по 2015 год занимал пост мэра города Тамбова, после стал сенатором от Тамбовской области в Совете Федерации.

«Его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск». Желаю ему успехов на новом поприще! Уверен, он сможет принести пользу нашему региону», — написал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.

В свою очередь губернатор поприветствовал назначение, отметив, что новоиспечённый сенатор лично принимает участие в эвакуации жителей курского приграничья. А его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск».

Путин назначил главой РДДМ участника программы «Время Героев» Артура Орлова
Путин назначил главой РДДМ участника программы «Время Героев» Артура Орлова

Напомним, что идея создания программы «Время героев» была озвучена президентом России Владимиром Путиным. Её запустили 27 мая 2024 года с целью обучения руководителей в органы госвласти из числа ветеранов СВО. Участники проекта — надёжные и заряженные на работу люди, уверен российский лидер. На программу выделили более полумиллиарда рублей.

Николай Рюмин
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