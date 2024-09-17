Участник «Времени героев» Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области

На должность сенатора РФ от Курской области назначен участник проекта «Время героев» Алексей Кондратьев. Об этом сообщила пресс-служба президентской программы. Губернатор Алексей Смирнов уже подписал соответствующее постановление. Ветеран спецоперации, бывший боец ВДВ и спецназа ГРУ отметил, что программа дала ему новые знания.

«Задача обеспечения достойных условий жизни для граждан России всегда была для меня приоритетной и все мои усилия на новом посту будут направлены именно на её решение», — говорит сам Кондратьев.

С началом специальной военной операции, будучи военным пенсионером, Алексей пошёл на фронт добровольцем. С 2010 по 2015 год занимал пост мэра города Тамбова, после стал сенатором от Тамбовской области в Совете Федерации.

«Его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск». Желаю ему успехов на новом поприще! Уверен, он сможет принести пользу нашему региону», — написал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.