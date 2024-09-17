Участник «Времени героев» Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области
Алексей Кондратьев. Обложка © Время Героев
На должность сенатора РФ от Курской области назначен участник проекта «Время героев» Алексей Кондратьев. Об этом сообщила пресс-служба президентской программы. Губернатор Алексей Смирнов уже подписал соответствующее постановление. Ветеран спецоперации, бывший боец ВДВ и спецназа ГРУ отметил, что программа дала ему новые знания.
«Задача обеспечения достойных условий жизни для граждан России всегда была для меня приоритетной и все мои усилия на новом посту будут направлены именно на её решение», — говорит сам Кондратьев.
С началом специальной военной операции, будучи военным пенсионером, Алексей пошёл на фронт добровольцем. С 2010 по 2015 год занимал пост мэра города Тамбова, после стал сенатором от Тамбовской области в Совете Федерации.
«Его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск». Желаю ему успехов на новом поприще! Уверен, он сможет принести пользу нашему региону», — написал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.
В свою очередь губернатор поприветствовал назначение, отметив, что новоиспечённый сенатор лично принимает участие в эвакуации жителей курского приграничья. А его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск».
Напомним, что идея создания программы «Время героев» была озвучена президентом России Владимиром Путиным. Её запустили 27 мая 2024 года с целью обучения руководителей в органы госвласти из числа ветеранов СВО. Участники проекта — надёжные и заряженные на работу люди, уверен российский лидер. На программу выделили более полумиллиарда рублей.