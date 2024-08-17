Кабмин выделил свыше полумиллиарда рублей на реализацию программы "Время героев"
Более 562 миллионов рублей выделено Правительством РФ из резервного фонда для реализации программы "Время героев". Средства разделены между Российской академией народного хозяйства и государственной службы и Росмолодёжью: первой предстоит обучить почти 6 тысяч участников СВО по программам профессионального образования, второй — предоставить грант АНО "Россия — страна возможностей" для проведения профильных мероприятий.
Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, РАНХиГС получит свыше 338 миллионов рублей. Росмолодёжи выделено 224 миллиона. Руководству академии и федерального агентства также поручено проконтролировать целевое использование средств для последующего предоставления отчёта кабмину.
Напомним, что идея создания программы "Время героев" принадлежит президенту России Владимиру Путину. Она стартовала 27 мая 2024 года с целью подготовки руководителей в органы госвласти из числа ветеранов СВО. Участники инициативы — надёжные и заряженные на работу люди, уверен российский лидер.
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