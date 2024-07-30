Финалист программы "Время героев" возглавил спорткомитет в Республике Алтай

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине и финалист президентской программы "Время героев", капитан Александр Суразов стал председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак.

Врио главы Алтая Андрей Турчак назначил финалиста "Времени героев" Александра Суразова на должность председателя комитета по физкультуре и спорту. Видео © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

"Встречались с Александром в июне в Москве. Тогда он дал принципиальное согласие присоединиться к нашей команде. В ближайшее время приступит к работе, все необходимые вопросы, связанные с увольнением из Вооружённых сил, практически решены", — написал Турчак в телеграм-канале.

По словам врио главы Алтая, финалист "Времени героев" будет заниматься работой над созданием спортивных объектов и многофункциональных площадок в регионе. Кроме того, в зону ответственности Суразова входит развитие секций боевых видов спорта, в частности — самбо в школах и техникумах. Турчак отметил, что по этому направлению работа будет проходить совместно с проектом партии "Единая Россия" "Zа самбо".

Врио главы республики указал, что задач для реализации много. По его словам, необходимо сделать всё, чтобы спорт стал нормой жизни для людей любого возраста.