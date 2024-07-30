Финалист программы "Время героев" возглавил спорткомитет в Республике Алтай
Финалист "Времени героев" Александр Суразов. Обложка © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
Участник специальной военной операции (СВО) на Украине и финалист президентской программы "Время героев", капитан Александр Суразов стал председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак.
Врио главы Алтая Андрей Турчак назначил финалиста "Времени героев" Александра Суразова на должность председателя комитета по физкультуре и спорту. Видео © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
"Встречались с Александром в июне в Москве. Тогда он дал принципиальное согласие присоединиться к нашей команде. В ближайшее время приступит к работе, все необходимые вопросы, связанные с увольнением из Вооружённых сил, практически решены", — написал Турчак в телеграм-канале.
По словам врио главы Алтая, финалист "Времени героев" будет заниматься работой над созданием спортивных объектов и многофункциональных площадок в регионе. Кроме того, в зону ответственности Суразова входит развитие секций боевых видов спорта, в частности — самбо в школах и техникумах. Турчак отметил, что по этому направлению работа будет проходить совместно с проектом партии "Единая Россия" "Zа самбо".
Врио главы республики указал, что задач для реализации много. По его словам, необходимо сделать всё, чтобы спорт стал нормой жизни для людей любого возраста.
"Уверен, с учётом боевого опыта Александра на самых сложных участках фронта и полученными знаниями в президентской программе, он [Суразов] с этими задачами справится. И сделает много полезного для своей малой Родины", — подчеркнул Турчак.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. Обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента РФ Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет расти. Глава государства указал, что это надёжные люди.
Ранее Life.ru рассказывал, что 4 июня руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что оставляет должность. Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с Андреем Турчаком и предложил ему встать во главе региона, тот предложение принял. Уже 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака и назначил его на должность временно исполняющего обязанности руководителя Республики Алтай. 13 июня он официально начал кампанию по борьбе за пост главы республики. В конце июня Турчак возглавил список кандидатов от единороссов на выборы в Госсобрание Алтая.