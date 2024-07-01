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1 июля, 08:19

Чернышенко стал наставником Героя России из Башкирии Степана Белова

Чернышенко стал наставником участника программы "Время героев" Степана Белова

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Обложка © Telegram / Правительство России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Обложка © Telegram / Правительство России

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко стал наставником Героя РФ Степана Белова, который участвует в кадровой программе "Время героев". Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Герой РФ Степан Белов. Скриншот © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Герой РФ Степан Белов. Скриншот © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

"Наставником конкурса также стал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Подопечный вице-премьера в проекте — уроженец Республики Башкортостан, выпускник Казанского танкового училища, Герой России Степан Белов", — указано в сообщении.

Белов находился на месте наводчика-оператора танка Т-72Б3М, ему удалось подбить 16 танков Вооружённых сил Украины (ВСУ), четыре боевые машины пехоты и десять легкобронированных целей. В пресс-службе Правительства РФ пояснили, что участник "Времени героев" недавно окончил образовательный модуль программы. После этого он приступит к программе наставничества под личным кураторством Чернышенко.

В программе "Время героев" начался этап наставничества. Фото © Telegram / Правительство России

В программе "Время героев" начался этап наставничества. Фото © Telegram / Правительство России

Программа наставничества рассчитана на два-три года и более и направлена на карьерное и личностное развитие участников "Времени героев". Первые стажировки по месту работы наставника начнутся с июля по сентябрь. Чернышенко отметил, что трек наставничества позволит бойцам и ветеранам СВО развить потенциал в области госуправления и работы госкорпораций.

Путин назвал участников кадровой программы "Время героев" надёжными людьми
Путин назвал участников кадровой программы "Время героев" надёжными людьми

А ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" встретился с первыми участниками программы "Время героев". Глава государства рассказал, как ему пришла идея создания кадровой программы для бойцов СВО. Кроме того, он отметил, что на таких людях держится государство, и напомнил, ради чего стоит жить. По словам Путина, число включённых в проект в будущем будет расти.

Дарья Нарыкова
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