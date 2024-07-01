Чернышенко стал наставником Героя России из Башкирии Степана Белова

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко стал наставником Героя РФ Степана Белова, который участвует в кадровой программе "Время героев". Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Герой РФ Степан Белов. Скриншот © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

"Наставником конкурса также стал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Подопечный вице-премьера в проекте — уроженец Республики Башкортостан, выпускник Казанского танкового училища, Герой России Степан Белов", — указано в сообщении.

Белов находился на месте наводчика-оператора танка Т-72Б3М, ему удалось подбить 16 танков Вооружённых сил Украины (ВСУ), четыре боевые машины пехоты и десять легкобронированных целей. В пресс-службе Правительства РФ пояснили, что участник "Времени героев" недавно окончил образовательный модуль программы. После этого он приступит к программе наставничества под личным кураторством Чернышенко.

В программе "Время героев" начался этап наставничества. Фото © Telegram / Правительство России