Глава Республики Алтай Хорохордин подал в отставку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост в связи с переходом на новую работу.

"За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны. Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай", — написал он в телеграм-канале.

Он выразил признательность президенту Владимиру Путину за всестороннюю поддержку региона, правительству и лично премьер-министру Михаилу Мишустину, правительству Республики Алтай, депутатам Государственного собрания – Эл Курултая, а также представителям властей всех уровней.

Особую благодарность Хорохордин выразил всем жителям Республики Алтай за доверие, за неравнодушие, за каждодневный труд и вклад в развитие родного региона.