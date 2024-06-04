Глава Республики Алтай Хорохордин подал в отставку
Олег Хорохордин. Фото © Telegram / Олег Хорохордин
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост в связи с переходом на новую работу.
"За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны. Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай", — написал он в телеграм-канале.
Он выразил признательность президенту Владимиру Путину за всестороннюю поддержку региона, правительству и лично премьер-министру Михаилу Мишустину, правительству Республики Алтай, депутатам Государственного собрания – Эл Курултая, а также представителям властей всех уровней.
Особую благодарность Хорохордин выразил всем жителям Республики Алтай за доверие, за неравнодушие, за каждодневный труд и вклад в развитие родного региона.
Напомним, что это не первая отставка глав регионов РФ за последние дни. Так, 30 мая свой пост покинула губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Она возглавляла регион с 2010 года и была единственной женщиной-губернатором в РФ. Владимир Путин предложил занять освободившийся пост мэру Тюмени Руслану Кухаруку.
А 31 мая Дмитрий Азаров заявил, что покидает пост губернатора Самарской области. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен экс-председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.