Глава Югры Наталья Комарова сообщила об уходе с поста

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сообщила об уходе с поста. Видео с её обращением к жителям Югры опубликовано в телеграм-канале.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сообщила об уходе с поста. Видео © Telegram / Наталья Комарова

"Дорогие земляки! Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу", — сказала Комарова.

Она поблагодарила президента России Владимира Путина за доверие и поддержку, а жителей Югры — за командность, достигнутые результаты, любовь к Родине. Она подчеркнула, что Югра всегда в её сердце.

Комарова возглавила регион в марте 2010 года, она была единственной женщиной-губернатором в РФ. 3 июня 2020 года президент России Владимир Путин поддержал её намерение переизбраться на новый срок, и парламент ХМАО утвердил её на пост 13 сентября 2020 года.

Напомним, что прямые выборы губернатора Югры были отменены в 2014 году. Сейчас главу региона избирает Дума, а кандидатуру предлагает президент России.