Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку стать главой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Фрагмент их беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин предложил Руслану Кухаруку стать главой ХМАО. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Руслан Николаевич, вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — для вас там всё родное. Надеюсь, всё, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне", — сказал Кухаруку российский лидер.

Отметим, что Кухарук является выпускником пятого потока программы подготовки резервных кадров для государственной службы, которая в народе получила название "школа губернаторов". Проект запустили в июне 2017 года на основе Высшей школы государственного управления.