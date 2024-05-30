Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО
Путин на рабочей встрече с Русланом Кухаруком. Обложка © kremlin
Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку стать главой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Фрагмент их беседы опубликовала пресс-служба Кремля.
Владимир Путин предложил Руслану Кухаруку стать главой ХМАО. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Руслан Николаевич, вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — для вас там всё родное. Надеюсь, всё, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне", — сказал Кухаруку российский лидер.
Отметим, что Кухарук является выпускником пятого потока программы подготовки резервных кадров для государственной службы, которая в народе получила название "школа губернаторов". Проект запустили в июне 2017 года на основе Высшей школы государственного управления.
Напомним, сегодня глава ХМАО Наталья Комарова заявила, что покинет свой пост. Она выразила благодарность Владимиру Путину за оказанные ей доверие и поддержку, а жителей региона поблагодарила за сплочённость, достигнутые успехи и любовь к России. Чиновница заняла должность руководителя автономного округа в марте 2010 года, став единственной женщиной-губернатором в России. 3 июня 2020 года она приняла решение переизбираться на посту, в чём её поддержал президент, а 13 сентября парламент региона утвердил её кандидатуру.