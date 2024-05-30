МИД РФ сообщил о подготовке поездок Путина в КНДР и Вьетнам

Президент РФ Владимир Путин намерен отправиться с официальным визитом в КНДР и Вьетнам, подготовка поездок уже ведётся. Об этом сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.