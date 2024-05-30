МИД РФ сообщил о подготовке поездок Путина в КНДР и Вьетнам
Замглавы МИД РФ Руденко: Подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам ведётся
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин намерен отправиться с официальным визитом в КНДР и Вьетнам, подготовка поездок уже ведётся. Об этом сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В продвинутой [стадии]", — ответил дипломат на вопрос о том, на какой стадии идут приготовления к предстоящим визитам.
Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин получил приглашение от КНДР посетить страну, подготовка к поездке уже началась. До этого сразу после инаугурации глава государства совершил визиты в Китай, Белоруссию и Узбекистан.