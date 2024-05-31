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Регион
31 мая, 11:57

Самый молодой глава региона в РФ: Путин назначил Федорищева врио губернатора Самарской области

Путин подписал указ о назначении Федорищева врио губернатора Самарской области

Вячеслав Федорищев. Обложка © Кremlin.ru

Вячеслав Федорищев. Обложка © Кremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Дмитрия Азарова с поста главы Самарской области и назначении временно исполняющим обязанности губернатора региона Вячеслава Федорищева. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д.И. о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю принять отставку губернатора Самарской области Азарова Д.И. по собственному желанию. Назначить Федорищева Вячеслава Андреевича врио губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области", — говорится в указе.

Выборы в регионе, напомним, состоятся в сентябре, в единый день голосования.

Федорищев с весны 2016 года занимал пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого замгубернатора Тульской области — председателя правительства региона. Стоит отметить, что чиновнику сейчас 34 года, он родился 14 июля 1989 года. Таким образом, Федорищев стал самым молодым из губернаторов, работающих в данный момент на своих постах. Ранее сегодня, 31 мая, Путин предложил ему возглавить Самарскую область после того, как стало известно об уходе Азарова с должности губернатора. Причину своей отставки чиновник называть не стал.

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Наталья Исакова
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