Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область
Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область вместо Дмитрия Азарова, ушедшего сегодня в отставку.
Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Я хочу вам предложить поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из крупнейших наших промышленных регионов. И история очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарской областью", — сказал Путин в ходе встречи с Федорищевым.
Федорищев является выпускником третьего потока программы подготовки резервных кадров для государственной службы, которая в народе получила название "школа губернаторов". Проект запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.
Напомним, ранее 31 мая Дмитрий Азаров заявил, что покидает пост губернатора Самарской области. Причины отставки Азаров не назвал, но поблагодарил своих земляков за поддержку и совместный труд.
А накануне, 30 мая, в отставку ушла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Она возглавляла регион с 2010 года и была единственной женщиной-губернатором в РФ. Владимир Путин предложил занять освободившийся пост мэру Тюмени Руслану Кухаруку.