Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область

"Я хочу вам предложить поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из крупнейших наших промышленных регионов. И история очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарской областью", — сказал Путин в ходе встречи с Федорищевым.