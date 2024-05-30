Песков: Путин высоко оценивает работу экс-губернатора ХМАО Комаровой

Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, которая сегодня объявила об отставке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, назначенному и.о. главы Югры Руслану Кухаруку предстоит поддерживать высокую планку, которую задала Комарова.

"Безусловно, оценка очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично. Была налажена, как говорит президент, ритмичная работа. Поэтому, конечно, там очень высокая планка задана, которую исполняющему обязанности предстоит в ближайшие месяцы поддерживать", — подчеркнул представитель Кремля.