Дмитрий Азаров покидает пост губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров покидает пост губернатора Самарской области. Соответствующее заявление распространила в пятницу, 31 мая, пресс-служба правительства региона. Причины отставки Азаров не назвал, но поблагодарил своих земляков за поддержку и совместный труд. По его словам, их общими усилиями был завершён большой этап работы и основные цели, которые были определены шесть лет назад, когда он встал у руля Самарской области, были достигнуты.
Обращение Дмитрия Азарова к жителям Самарской области по случаю своей отставки с поста губернатора. Видео © Пресс-служба правительства региона
"Спасибо вам, дорогие земляки, за всё, что мы сделали вместе! Обещаю: продолжу и впредь делать всё для развития и процветания нашей родной земли", — говорится в видеообращении Азарова.
Дмитрий Азаров стал губернатором Самарской области по итогам выборов 17 сентября 2018 года. До этого он был сенатором и представлял в Совете Федерации этот же регион, а с 2010-го по 2014 год являлся мэром Самары.
Напомним, что накануне губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сообщила об уходе с поста. А до этого в отставку ушёл глава Воронежа Вадим Кстенин, сообщив, что покидает свой пост в связи с переходом на новую работу.
Пресс-служба Правительства Самарской области