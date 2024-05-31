Дмитрий Азаров покидает пост губернатора Самарской области. Соответствующее заявление распространила в пятницу, 31 мая, пресс-служба правительства региона. Причины отставки Азаров не назвал, но поблагодарил своих земляков за поддержку и совместный труд. По его словам, их общими усилиями был завершён большой этап работы и основные цели, которые были определены шесть лет назад, когда он встал у руля Самарской области, были достигнуты.

Обращение Дмитрия Азарова к жителям Самарской области по случаю своей отставки с поста губернатора. Видео © Пресс-служба правительства региона

"Спасибо вам, дорогие земляки, за всё, что мы сделали вместе! Обещаю: продолжу и впредь делать всё для развития и процветания нашей родной земли", — говорится в видеообращении Азарова.