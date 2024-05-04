300 тысяч человек стали зрителями дискуссии форума "Гитары в строю" в Самаре

В Самаре собрались политологи, историки, общественные и культурные деятели из 12 стран, чтобы принять участие в круглом столе форума "Гитары в строю", посвящённом борьбе с фашизмом. Дискуссия прошла 3 мая, в онлайн-формате её посмотрели более 300 тысяч человек.

Темой круглого стола стали "Актуальные уроки победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения". В обсуждении приняли участие известные общественные деятели из других стран Джими МакРэй (Великобритания), Йохан Бекман (Финляндия), Гедрюс Грабаускас (Литва), Олег Ясинский (Чили), Мирко Калуджерович (Черногория).

"Фестиваль вызвал огромный общественный резонанс в разных уголках планеты. В этом году мы постарались придать антифашистскому движению больший размах. Наша миссия — донести до людей подлинную правду о нацизме. Нам нужна правда о решающей роли советского народа в достижении Победы над нацистской Германией", — заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Концерт на форуме "Гитары в строю". Видео © "Россия 1"

Участники дискуссии обсуждали вопросы истоков нацизма и осознание мировым сообществом того, что любые его проявления необходимо срубать под корень.

Общественный активист, заядлый игрок на волынке и певец из Великобритании Джими МакРэй во время своего выступления рассказал, как в Шотландии нашли монумент, посвящённый солдатам дивизии СС "Галичина", которые сражались против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии. По его словам, такие памятники встречаются и в Канаде, где местное население протестует против них.

Йохан Бекман, общественный деятель, журналист и доцент университета в Хельсинки, поведал о влиянии США, которое в Финляндии, откуда он приехал, растёт с каждым днём. По его словам, вступление его страны в блок НАТО не соответствовало демократическим механизмам, которые необходимы для таких важных мероприятий. Он отметил, что "Гитары в строю" — это на весь мир известные советские и российские песни, которые объединяют людей.

Из Литвы на форум приехал общественный деятель Гедрюс Грабаускас, он высоко оценил роль России в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, а также отметил, что РФ и сейчас остаётся главным оплотом этой борьбы.

"Россия во главе антифашистского движения. Это та страна, которая предлагает духовную, идеологическую альтернативу. Она своей историей, религиозным своеобразием показала миру ветер перемен. Россия другая. Она выступает за справедливый мир, традиционные ценности. За сохранение семьи как основы общества", — считает историк, деятель молодёжного общественного движения "Диалог" Мирко Калуджерович из Черногории.

Единственный путь в будущее, свободное от предрассудков фашизма, лежит через понимание всеми народами, что эта идеология борется против любых людей. Противостоять ей можно, создавая образ будущего. И эта задача лежит на плечах не только России, но и всего человечества, считает журналист Олег Ясинский.