Лавров анонсировал партийный саммит БРИКС во Владивостоке
Лавров: Во Владивостоке пройдёт партийный форум БРИКС+ и БРИКС Outreach
По инициативе "Единой России" во Владивостоке пройдёт международный партийный форум в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии. Он отметил, что мероприятие состоится при участии ведущих политических партий стран объединения.
"Мы приветствуем его проведение в расширенном составе, с участием партнёров из СНГ. Его важно использовать для дальнейшего укрепления отношений со странами мирового большинства", — сказал Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания в рамках БРИКС зерновой биржи. Он пообещал, что предложение обязательно будет обговариваться с партнёрами. Количество желающих вступить в организацию растёт. В Эсватини заявили, что БРИКС является идеальным выбором для страны.
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