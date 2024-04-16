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16 апреля, 12:57

Лавров анонсировал партийный саммит БРИКС во Владивостоке

Лавров: Во Владивостоке пройдёт партийный форум БРИКС+ и БРИКС Outreach

По инициативе "Единой России" во Владивостоке пройдёт международный партийный форум в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии. Он отметил, что мероприятие состоится при участии ведущих политических партий стран объединения.

"Мы приветствуем его проведение в расширенном составе, с участием партнёров из СНГ. Его важно использовать для дальнейшего укрепления отношений со странами мирового большинства", — сказал Лавров.

Ван И: Китай поддерживает проведение расширенного саммита БРИКС в России
Ван И: Китай поддерживает проведение расширенного саммита БРИКС в России

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания в рамках БРИКС зерновой биржи. Он пообещал, что предложение обязательно будет обговариваться с партнёрами. Количество желающих вступить в организацию растёт. В Эсватини заявили, что БРИКС является идеальным выбором для страны.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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