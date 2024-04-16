Лавров анонсировал партийный саммит БРИКС во Владивостоке

По инициативе "Единой России" во Владивостоке пройдёт международный партийный форум в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии. Он отметил, что мероприятие состоится при участии ведущих политических партий стран объединения.

"Мы приветствуем его проведение в расширенном составе, с участием партнёров из СНГ. Его важно использовать для дальнейшего укрепления отношений со странами мирового большинства", — сказал Лавров.