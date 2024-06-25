Турчак возглавил список кандидатов от единороссов на выборы в Госсобрание Алтая
Андрей Турчак. Обложка © Пресс-служба "Единой России"
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак возглавил список кандидатов "Единой России" на выборы в Госсобрание региона, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.
"В ближайшие месяцы мне лично и нашей команде предстоит проехать каждый район, каждый посёлок. На конкретных примерах рассказать жителям о наших планах и результатах работы. Вместе сформировать народную программу развития Республики Алтай, по которой мы дальше будем двигаться в течение пяти лет", — пояснил Турчак.
Политик добавил, что команду "Единой России" представляют достойные люди — участники спецоперации (СВО). Все они прошли предварительное голосование в конкурентной борьбе, пояснил Турчак. По его словам, именно жители Алтая доверили военным право выдвигаться на выборы от ЕР. Также врио главы республики отметил, что единороссы сделают всё возможное, чтобы не подводить людей.
Напомним, 4 июня руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что оставляет должность. Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с Андреем Турчаком и предложил ему встать во главе региона, тот предложение принял. Уже 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака и назначил его на должность временно исполняющего обязанности руководителя Республики Алтай. 13 июня он официально начал кампанию по борьбе за пост главы республики.