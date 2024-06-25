Турчак возглавил список кандидатов от единороссов на выборы в Госсобрание Алтая

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак возглавил список кандидатов "Единой России" на выборы в Госсобрание региона, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.

"В ближайшие месяцы мне лично и нашей команде предстоит проехать каждый район, каждый посёлок. На конкретных примерах рассказать жителям о наших планах и результатах работы. Вместе сформировать народную программу развития Республики Алтай, по которой мы дальше будем двигаться в течение пяти лет", — пояснил Турчак.